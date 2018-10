Verdachte aangehouden na steekpartij in Arnhem

ARNHEM - De politie heeft zondagmiddag de kruising Wikkestraat met de Zeegsingel in de Arnhemse wijk Malburgen afgezet na een steekpartij. Volgens een videocorrespondent ligt er bloed op straat.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat de vermeende dader is aangehouden.

Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De politie is met vijf eenheden ter plaatse. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.