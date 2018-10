Deel dit artikel:













Man neergestoken in Arnhem, verdachte aangehouden Foto: Jean-Marc Regelink/ Persbureau Heitink

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Malburgen is zondag aan het begin van de middag een man neergestoken. De 48-jarige Arnhemmer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij was op de Wikkestraat. Kort daarna meldde zich een man op het politiebureau. Het gaat om een 45-jarige man uit Arnhem. Hij is aangehouden als verdachte en zit vast voor verhoor. Het slachtoffer en de verdachte zijn mogelijk bekenden van elkaar. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de steekpartij. Vanwege politieonderzoek was de kruising tussen de Wikkestraat en de Zeegsingel enige tijd afgesloten. Zie ook: Gewonde op vakantiepark in Arnhem blijkt te zijn neergestoken

