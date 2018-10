Deel dit artikel:













Gewonde op vakantiepark in Arnhem blijkt te zijn neergestoken Foto: Roland Heitink

ARNHEM - De gewonde man die in de nacht van zaterdag op zondag werd aangetroffen op Oostappen Vakantiepark in Arnhem, blijkt het slachtoffer van een steekpartij. De vermeende dader was nog op het terrein en is onmiddellijk aangehouden. Dat meldt de politie.

De politie kreeg rond 0.20 uur een melding van een grote vechtpartij op het vakantiepark aan de Kemperbergweg. Twee groepen zouden onder invloed van alcohol ruzie met elkaar hebben gekregen. Tekst gaat verder onder de video. Kogelwerende vesten Agenten met kogelwerende vesten gingen daarop poolshoogte nemen. Daarbij werd ook een hondengeleider met diensthond ingezet. Ter plaatse troffen ze de gewonde man aan. Volgens de politie gaat het om een 27-jarige Arnhemmer. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een 29-jarige plaatsgenoot, bleek lichtgewond. De man is in de cel gezet voor verhoor. De recherche en forensische opsporing hebben (sporen)onderzoek verricht op het park. Ook zijn enkele getuigenverklaringen opgenomen. De precieze aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. Zie ook: Gewonde op vakantiepark Arnhem: verdachte opgepakt Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52