Gelderse slagers in de prijzen bij rookworstenwedstrijd

ARNHEM - Zin in een lekkere rookworst? Dan zit je in Gelderland goed. Bij de 44ste editie van de landelijke vakwedstrijd Arnhem Rookworststad zijn zaterdagavond vier Gelderse slagers in de prijzen gevallen.

De prijsuitreiking vond plaats bij Van der Valk aan de Amsterdamseweg in Arnhem. 'Het is prachtig om winnaars apetrots met een beker naar huis te zien gaan', zegt organisator Jan van Egmond.

Ook zijn slagerij, waar zoon John van Egmond tegenwoordig de worsten maakt, op de Geitenkamp in Arnhem viel in de prijzen in de categorie 'grove rookworsten'. Daarnaast ging student-slager, de 17-jarige Hielke Dummel uit Gendt die bij Van Egmond werkt, met een prijs naar huis.

Acht categorieën

'Geen doorgestoken kaart', benadrukt Van Egmond. De rookworsten die worden ingezonden voor de wedstrijd, die bestaat uit acht categorieën, worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury in Velp. Winnaars kunnen nationale waardering oogsten voor hun vakkundigheid.

Vooral op de prijs voor student Hielke is Van Egmond trots. 'De studenten maken en stoppen hun eigen worst. Dat is belangrijk want slager is een uitstervend beroep. Er deden dit jaar zes studenten mee.'

Meer Gelderse winnaars

Andere winnaars zijn keurslager Horst uit Epe, die werd eerste in de categorie magere rookworsten. De Culemborgse keurslager Burggraaf eindigde op de tweede plaats in de categorie algemeen als 'reservekampioen'.