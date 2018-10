Veluwe middelpunt clip Armin van Buuren; fan rijdt per ongeluk voorbij

HOENDERLOO - De wereldberoemde dj Armin van Buuren heeft de videoclip van zijn nieuwe single Wild Wild Son opgenomen op de Veluwe tussen Ugchelen en Hoenderloo. Dianne van Vugt uit Zutphen, groot fan van Van Buuren, reed de opnames twee weken geleden per ongeluk voorbij.

Te zien is hoe Van Buuren, zanger Sam Martin, met wie Van Buuren het nieuwe nummer maakte, en de rest van de band in natuurgebied Het Leesten staan. 'We zagen camera's staan en dat iemand op de piano gefilmd werd', vertelt Vugt. 'We zijn niet gestopt. Dat is de grootste fout ever want het bleek Armin te zijn die de clip voor zijn nieuwe single op nam.'

Van Vugt vroeg de single zondagochtend 'als troost' aan op Radio Gelderland.

Bekijk de videoclip hier:

Wild Wild Son gaat over de dan nog ongeboren zoon van zanger Sam Martin. Van Buuren schrijft bij de YouTube-video dat het lied voor hem speciaal is, omdat het hem aan de liefde voor zijn eigen zoon doet denken.

Het is niet bekend waarom de dj het Gelderse natuurgebied voor zijn videoclip koos.