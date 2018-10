Fietsster zwaargewond na botsing met auto in Hummelo

HUMMELO - Een fietsster is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Hummelo.

De vrouw werd aangereden door een auto. Dat gebeurde rond 10.00 uur op de J.D. Pennekampweg. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Mogelijk heeft de laagstaande zon een rol gespeeld.