Wie wil er nog in de zorg werken? 'De dames lopen zich hier voorbij, dat is triest'

'Ik vind de zorg hier optimaal, het kan niet beter', vertelt meneer Bruins in een verzorgingshuis van Stichting de Waalboog in Nijmegen. Hij komt er dagelijks, voor een bezoek aan zijn vrouw.

'Ik vind wel dat er te weinig krachten zijn. De dames lopen zich hier voorbij. Dat vind ik heel erg triest', zo zegt hij. Door de krappe bezetting groeit de druk op de werkvloer, erkent ook de zorginstelling. Meneer Bruins wordt er emotioneel van: 'Er moeten snel mensen bij. Vandaag, niet gisteren.'

Bekijk de reportage: (tekst gaat verder onder de video)

Het is niet dat ze bij de Waalboog niet op zoek zijn naar nieuw personeel. Doorlopend wordt er gekeken naar nieuwe verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Alle mbo-niveaus kunnen er zo aan de slag.

Volgens recruiter Wendy Coolen heeft de ouderenzorg te maken met een negatief imago. 'Terwijl er als verpleegkundige of verzorgende in de ouderenzorg ook heel veel mooie momenten liggen', vertelt ze.

Niet alleen bij de Waalboog barst het van de vacatures, in de hele gezondheidszorg is de situatie nijpend. Zorginstellingen, ziekenhuizen en opleidingen hebben zich daarom aangesloten bij het nieuwe actieplan 'Waard om voor te werken!'

Vicieuze cirkel

Inmiddels zijn bijna 50 zorgorganisaties aangesloten. Ook de overheid wordt betrokken bij de campagne, net als scholen. Het ROC in Nijmegen bijvoorbeeld: dat zou graag meer mensen afleveren, maar er zijn problemen met stageplekken. 'Door het tekort hebben zorginstellingen niet voldoende stageplekken', reageert de school. Daarom is er bij de opleiding tot verpleegkundige nog steeds een maximale instroom van honderd studenten. 'Het is een vicieuze cirkel', erkennen ze.

Ook in het ziekenhuis zijn er problemen, ondanks dat veel afgestudeerden het ziekenhuis verkiezen boven de ouderenzorg. Dat kan gevolgen hebben, zegt Elza den Hertog van Gelre Ziekenhuizen. 'Als er te weinig medisch personeel is dan zal het blijven voorkomen dat we operatiekamers moeten sluiten. Dat heeft met name gevolgen voor de geplande zorg. Acute zorg en oncologische zorg gaan altijd door.'

'Zien tekorten toenemen'

In het Radboudumc in Nijmegen werden door een tekort aan verpleegkundigen onlangs nog dertig bedden gesloten. Ook het andere grote hospitaal in de Waalstad, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt.

'Ook bij CWZ is het een uitdaging om vacatures in te vullen voor de spoedeisende hulp, IC en anesthesie. We zien de tekorten in steeds meer functies toenemen. In de algemene en specialistisch verpleegkundige functies, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van ict. Onze zorg is dat veel medewerkers de zorgsector verlaten', reageert het ziekenhuis.

Begin november begint in Gelderland een publiekscampagne om meer mensen te interesseren voor een baan in zorg en welzijn. In het algehele actieplan staat goed werkgeverschap, het verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit en een betere beeldvorming centraal. De campagne is ook bedoeld om werknemers in de zorg langer vast te houden.