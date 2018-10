'Horrorclown' jaagt kinderen stuipen op het lijf in Arnhem

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft een 'horrorclown' opgespoord die een aantal mensen, onder wie kinderen, de stuipen op het lijf had gejaagd.

Donderdag en vrijdag kwamen er melding binnen over de plaaggeest met eng clownsmasker. De politie kwam hem op het spoor dankzij camerabeelden van een oplettende wijkbewoner.

Agenten troffen de 'horrorclown' aan in de wijk Elderveld. Het bleek te gaan om een minderjarige jongen. De politie heeft inmiddels 'een goed gesprek' gehad met hem en zijn ouders. Het clownsmasker is in beslag genomen.

