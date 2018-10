Deel dit artikel:













Gewonde op vakantiepark Arnhem: verdachte opgepakt Foto: Roland Heitink

ARNHEM - De politie is in de nacht van zaterdag op zondag massaal uitgerukt voor een incident op Oostappen Vakantiepark in Arnhem. Agenten met kogelwerende vesten verzamelden zich op het terrein aan de Kemperbergerweg.

Volgens een videocorrespondent heerste er een 'explosieve sfeer' op het park. Een persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Of het om een bewoner van het park gaat, is niet bekend. Er waren meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De politie verrichtte zeker één arrestatie. Wat zich precies op het terrein heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52