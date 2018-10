Arts terug bij Achilles'29 na rechtszaak: 'De relatie is nu heel anders'

GROESBEEK - Na 11 maanden won Achilles'29 weer eens. De ploeg van trainer Arno Arts was met 2-1 te sterk voor ASWH. Arts keerde daarmee succesvol terug op de Heikant in Groesbeek, nadat hij via een rechtszaak zijn plek op de bank afdwong.

Achilles'29 zit in grote financiële problemen en vond eigenlijk dat Groesbeker Arts moest vertrekken bij de club. De trainer ging daar niet mee akkoord, want de club had hem een contract voor dit seizoen beloofd. Wat volgde was een zaak bij de rechtbank.

Belofte maakt schuld

'Het is vrij vervelend dat ik via een rechtszaak hier moet terugkeren. Maar ik ben blij dat de rechter dit geweldige besluit nam. Belofte maakt namelijk schuld', zegt Arts.

Maar is het voor hem niet raar om te werken bij een club die hem eigenlijk niet wil? 'Ik had de keuze tussen thuis zitten en niets doen, of werken bij Achilles en jongens beter maken. Dat laatste is toch op mijn lijf geschreven, voor mij is er niks mooiers om te doen. De relatie is nu inderdaad wel anders, veel zakelijker. Ik heb minder gevoel met de mensen die zijn overgebleven.'

Niks is meer zoals het was

Zoals Arts al noemt zijn er veel clubmensen vertrokken bij Achilles'29. De betaald voetbaltak van de club werd in januari failliet verklaard en de club zit nog altijd met financiële problemen.

Daarbij komt nog kijken dat het eerste elftal van de vereniging, tot gisteravond, elf maanden geen zege pakte. Er staat tegenwoordig eigenlijk een veredeld jeugdteam in de derde divisie te voetballen, in plaats van een volwaardige eerste selectie. Er is geen schim meer over van de club die twee jaar geleden nog in de Jupiler League speelde.

En al die problemen treffen ook de spelers. 'Je leest, ziet en hoort dingen', vertelt Kevin Schmidt, die zaterdagavond de matchwinner was. 'Ik denk dat iedereen die problemen wel in zijn hoofd heeft, maar niemand wil er echt mee bezig zijn. We willen het maximale doen en vechten voor de punten. Al die nederlagen maken het er ook niet leuker op. Iedereen is het zat, maar met deze winst moeten we door.'

Hoelang nog?

Maar hoelang kan Achilles'29 nog door? Want het lijkt een kwestie van tijd voordat de hele club failliet wordt verklaard. 'Dat kan ik je alleen niet zeggen. Ik kan niet in het kasboekje van Achilles kijken, wat dat betreft', zo besluit trainer Arts.