't Is warm ja, maar daar trekken de eerste kerstkopers zich niks van aan

DUIVEN - Buiten is het 25 graden, binnen bij de Intratuin in Duiven zijn ze al helemaal in kerstsferen. Het tuincentrum is omgetoverd tot een groot kerstdorp. Met 1500 vierkante meter aan huisjes en landschappen is de attractie een magneet voor kerstliefhebbers.

Een bezoekster koopt er elk jaar een huisje bij. 'Thuis staat het best wel vol.' Haar man vult aan: 'Kerstboom, kerstlampjes, dertig huisjes en een kerstpop.' En het zomerse weer? 'Ik heb liever dat het vriest, maar dat komt later wel.'

Geen verslaving

Saskia de Laat is kerstblogger met meer dan een half miljoen volgers, schrijft alleen maar over kerst en is druk bezig met het maken van een filmpje voor haar blog. 'Het is geen verslaving, het is een echt passie. Dit kerstdorp is gewoon machtig mooi. Ze noemen het ook wel een minidorp, maar dit is echt een maxidorp.'

Met de bouwtijd valt het mee. 'In zes weken tijd hebben we met een heel team alles opgebouwd,' vertelt bouwer Nico Nusselter.

Het is natuurlijk de bedoeling dat klanten een flinke duit uitgeven. 'Wij kopen zo goedkoop mogelijk', zegt de man van de kerstpop. 'Je moet slim zijn. Je moet geen dure spullen kopen, want het is zo goed als goedkoop.'

Zie ook: