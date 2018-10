Oranjeverenigingen koortsachtig op zoek naar vrijwilligers

Voor de Oranjevereniging in Rheden is dat al realiteit. Het werk in Rheden nam toe en moest door steeds minder mensen worden gedaan.

Bij andere verenigingen is het nog niet zover, maar daar is het soms kantje boord. In Doorwerth en Haveadorp kwam net op tijd een nieuw bestuur zodat alles dit jaar door kon gaan. In Elspeet luidde de Oranjevereniging afgelopen zomer de noodklok door het vrijwilligerstekort.

Waarnemend voorzitter Dick Steenks van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen ziet in het hele land een gebrek aan vrijwilligers. De situatie is in de rest van Nederland nog schrijnender dan in Gelderland. 'Mensen willen graag de traditie van Koningsdag in stand houden maar moeten zich realiseren dat dit niet vanzelf gaat,' zei hij op het jaarlijkse congres in Borculo.

Volgens Steenks moet er actief geworven worden om nieuwe leden te krijgen, onder andere via Facebook.

