Weer rode cijfers voor noodlijdend Dolfinarium

HARDERWIJK - Het lukt het Dolfinarium in Harderwijk maar niet om winst te draaien. Uit onlangs gepubliceerde jaarcijfers over 2016-2017 blijkt dat er 2,1 miljoen euro verlies werd geleden. De schade bleef beperkt dankzij een bijdrage van 2,5 miljoen euro van eigenaar Aspro Parks uit Spanje.

Het is voor de zoveelste keer op rij dat het Dolfinarium in de min eindigt. Van 2015 tot 2016 leed het dierenpark 2,8 miljoen euro verlies en in het boekjaar daarvoor verloor het park 3,9 miljoen euro. Ook de omzet daalt al jaren.

Het park probeert op allerlei manieren de kosten te drukken. Om die reden moesten al tientallen medewerkers vertrekken.

Volgens het jaarverslag moeten de financiële problemen binnenkort tot het verleden behoren. Daarvoor wordt zowel bezuinigd als geïnvesteerd. Afgelopen zomer is een nieuw waterpark geopend dat de komende jaren moet worden uitgebreid.

