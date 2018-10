Afrikaanse varkenspest rukt op, varkenshouders zijn bezorgd

Gelderse varkenshouders vrezen de Afrikaanse varkenspest, een virus dat vanuit de Balkan steeds meer onze kant op komt. Vorige maand werd de ziekte ontdekt bij wilde zwijnen in het zuiden van België. Dat heeft gevolgen: zeker tien landen willen voorlopig geen varkensvlees uit België importeren.

De kans is reëel dat het virus de grens met Nederland oversteekt, zegt bestuurslid Wouter Oude Voshaar van de Producenten Organisatie Varkenshouderij in Ede. De brancheorganisatie krijgt veel vragen van bezorgde varkenshouders.

Een van de risico's op verdere verspreiding zit bij vrachtwagenchauffeurs uit onder meer Oost-Europa. 'Stel dat een chauffeur besmet eten bij zich heeft en dat uit het raam gooit. Als een wild zwijn dat opeet dan kan hij dat virus oplopen.'

Het is niet dat het virus dan meteen bij de dieren van een varkenshouder komt, vertelt Oude Voshaar. 'De sector krijgt vooral een grote klap omdat de export gevaar loopt,' verwijst hij naar België.

Eten in de afvalbak

Om vrachtwagenchauffeurs te waarschuwen heeft de NVWA in heel Nederland 150 borden geplaatst bij gebieden waar veel zwijnen leven. In Gelderland staan ze onder meer bij parkeerplaatsen langs snelwegen op de Veluwe. In het Nederlands, Engels, Duits en Pools wordt opgeroepen om eten niet te laten slingeren maar in de afvalbak te gooien.

Een andere maatregel van het ministerie is de drukjacht, niet te verwarren met de drijfjacht. Onder meer de provincie Gelderland had daar om gevraagd. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van wilde zwijnen en willen voorkomen dat het aantal wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden toeneemt.

Bij een-op-een-drukjacht worden wilde zwijnen rustig opgejaagd door een drijver en opgewacht door een jager die ze afschiet. Natuurorganisaties zijn daar op tegen.

Oude Voshaar ziet het liefst dat de minister de jagers nog een extra mogelijkheid geeft: schieten met geweren die voorzien zijn van geluidsdempers. Op die manier kunnen meerdere wilde zwijnen die bij elkaar in de buurt staan worden afgeschoten, zonder dat ze wegrennen van de knal.

Het ministerie kijkt op verzoek van de provincies of het schieten met geluiddemper wordt toegestaan.

Varkens en wilde zwijnen kunnen door het virus koorts krijgen. Ook een gebrek aan eetlust, diarree en braken komt voor. Voor mensen is de Afrikaanse varkenspest niet schadelijk. Zie ook: Waarschuwing voor Afrikaanse varkenspest