45 kilometerwagentje slaat over de kop; drie gewonden Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een 45 kilometerwagentje is zaterdagmiddag over de kop geslagen op de kruising van de Middachtensingel en de Laan van Presikhaaf in Arnhem. De drie inzittenden raakten bij het ongeval gewond.

De bestuurster wilde afslaan op de kruising, maar reed daarbij te hard. Gevolg was dat het karretje over de kop sloeg. In de brommobiel zaten een vrouw en twee mannen. De bestuurster bleek na controle van de politie geen rijbewijs te hebben. Alle drie de inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De 45 kilometerauto raakte door het ongeluk total loss. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52