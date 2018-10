Opnieuw weerrecord: 27,3 graden in de Achterhoek

EIBERGEN - Niet eerder sinds het begin van de weermetingen is het in Gelderland zo laat in het jaar zomers warm geworden.

Zaterdagmiddag werd het in Hupsel in de Achterhoek 27,3 graden. Daarmee werd het oude record van begin oktober 1921 op vliegveld Maastricht met een tiende graad verbroken. Ook bij de andere Gelderse weerstations in Herwijnen (27 graden) en Deelen (25,7 graden) was het zomers warm.

Ook is er een recordaantal officiële zomerse dagen: 55 dit jaar. Dat zijn er vier meer dan in 2006. Bij een temperatuur van 25 graden of hoger wordt gesproken van een zomerse dag.

Vrijdag was het ook al recordwarm voor 12 oktober.

