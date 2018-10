Ruzie in Tiel ontaardt in steekpartij: slachtoffer ernstig gewond

TIEL - De man die vrijdagavond laat werd neergestoken in Tiel, is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie.

De 47-jarige Tielenaar werd neergestoken op een terrein aan de Zoelenseweg. De politie trof hem na de melding zwaargewond aan op straat. Een agent verleende eerste hulp in afwachting van de komst van een ambulance en traumahelikopter.

Verdachte opgepakt

Nadat de politie de plek had afgezet, meldde zich een man die voldeed aan het signalement van de verdachte. Hij is onmiddellijk aangehouden. Diverse zaken, waaronder een steekwapen, zijn voor verder onderzoek in beslag genomen.

De politie heeft inmiddels sporenonderzoek verricht en getuigen gehoord. Aan het steekincident zou een ruzie zijn voorafgegaan. Slachtoffer en verdachte zouden bekenden van elkaar zijn, aldus de politie.

De verdachte, een 33-jarige man zonder vast woonadres, is naar het politiebureau gebracht en in de cel gezet voor verhoor.

