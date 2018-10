Frans Duijts opnieuw op zoek naar een maatje

Voor het tweede seizoen op rij komt volkszanger Frans Duijts in actie voor het televisieprogramma Maatjes gezocht. Hij gaat langs bij mensen die om een of andere reden hulp van een maatje kunnen gebruiken.

'Het is een laagdrempelig programma waarbij ik bij verschillende mensen langs ga om een maatje te zoeken', vertelt Duijts. 'Bijvoorbeeld een meisje die een bakkersmaatje zoekt.'

Hij gaat ook naar een vrouw die een stofwisselingsziekte heeft. 'Zij heeft soms de energie niet om iets te ondernemen. Daarom zoekt ze iemand die met haar naar de stad gaat of helpt koken', gaat Duijts verder.

Ingrid en Natasja zijn bingomaatjes:

Digitale wereld

Het valt Duijts op dat steeds meer mensen vereenzamen. 'Dat vind ik jammer. Er zijn mensen die in een woongroep wonen met 30 of 40 mensen. Dat zij zich zo eenzaam kunnen voelen, dat is triest.' Daarnaast concludeert Duijts op Radio Gelderland dat we meer op sociale media zitten en niet meer weten hoe we met andere mensen om moeten gaan. 'Ook denk ik dat mensen zich schamen dat ze geen vrienden hebben.'

Frans Duijts met radiopresentator Xandra Rakier:

Het lijkt wel of dit programma op Duijts zijn lijf is geschreven. 'Ik praat heel makkelijk. Als ik op een camping kom, dan weet ik binnen tien minuten wie er allemaal op staat.' Het belangrijkste volgens hem dat je jezelf blijft. '

Drukke agenda

'Als ik meer tijd had, dan was ik ook maatje geworden.' De Tielse volkszanger heeft een drukke agenda en dat is niet alleen op zanggebied. 'Sinds het overlijden van mijn vader heb ik ook nog zijn zaak erbij.'

Daarnaast komt 9 november zijn nieuwe single uit, gaat hij een duet opnemen met Julia van Helvoirt van House of Talents en moet hij zich ook nog eens voorbereiden voor het concert Echte Vrienden in januari. 'Mijn agenda is momenteel echt een gekkenhuis.'

Geef je op als vrijwilliger

Maatjes Gezocht wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. Het programma is acht weken lang te zien te zien bij Omroep Gelderland. Alle portretten uit de serie zijn terug te kijken op maatjesgezocht.nl. Op deze website kunnen kijkers zich ook opgeven als vrijwilliger.