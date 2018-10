Overvallers Jumbo Nijmegen laten buit achter

NIJMEGEN - De twee mannen die vrijdagavond een overval pleegden op een Jumbo-filiaal in Nijmegen, lieten hun buit achter toen ze werden betrapt door agenten. Dat meldt de politie.

Het duo sloeg rond 21.35 uur toe bij de supermarkt aan de Malvert 70e straat. De gemaskerde overvallers bedreigden het personeel met een steekwapen, waarna ze ervandoor gingen met een onbekende buit.

Niet meer aangetroffen

Gewaarschuwde agenten zagen even later in de omgeving twee mannen met tassen lopen. Die lieten ze vallen, waarop beiden het op een lopen zetten. Hoewel meerdere politie-eenheden naar hen hebben gezocht, zijn ze niet meer aangetroffen.

Het gaat om twee mannen van 18-20 jaar en tussen 1.75 en 1.90 meter lang. Beiden waren gemaskerd en droegen een zwarte trainingsbroek en een vest met capuchon. Volgens de politie spraken ze met een buitenlands accent. Tips zijn welkom op 0900-8844.

