Concert Snollebollekes in GelreDome in no time uitverkocht

ARNHEM - Het duurde slechts iets meer dan twee uur. Zaterdagochtend om 11.00 uur begon de kaartverkoop voor het concert van feestact de Snollebollekes in GelreDome, maar zo'n 120 minuten later is op de website van de Snollebollekes te lezen dat het evenement volledig is uitverkocht.

26.000 bezoekers kunnen op 30 maart genieten van diverse artiesten in het Arnhemse stadion. Op het podium staan niet alleen hoofdact de Snollebollekes, ook Gerard Joling, Vengaboys en het duo Coen en Sander zullen op deze avond te zien zijn.

'Dit is een unieke situatie', reageert het management. 'We hadden niet durven dromen dat het concert zó snel uitverkocht zou zijn. Of we al denken aan een tweede concert? We zullen er in ieder geval eens over vergaderen.'

Speciale actie

Voor de kaartverkoop was een speciale actie in het leven geroepen; tickets kostten nu in plaats van 32,50 slechts 25 euro. Ook kregen kopers er een gratis feestmuts bij. Bijzonder detail is dat op de tickets geen plaatsbepaling is aangegeven. Er zullen geen vaste staan of zitplaatsen zijn. Bezoekers kunnen dus zelf bepalen waar ze het concert willen gaan meemaken.

Snollebollekes heeft het afgelopen jaar verschillende hits gehad, zoals Vrouwkes, Springen Nondeju en Links, Rechts. Op veel feesten en evenementen was vooral dit laatste nummer een bijzonder schouwspel: