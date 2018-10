Auto botst frontaal tegen stroomkast; bestuurder gewond

DODEWAARD - Op de Vlasman in Dodewaard is zaterdagochtend een auto tegen een stroomkast gebotst. De bestuurder raakte daarbij gewond.

Zowel de auto als de stroomkast liepen behoorlijke schade op. Het voertuig is total loss en netbeheerder Liander is ter plaatse om de stroomkast te repareren.

De bestuurder van de auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het eenzijdige ongeluk kon gebeuren is niet bekend.