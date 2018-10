NEC morst veel punten zonder Joey van den Berg

NIJMEGEN - Het lijkt erop dat Joey van den Berg behoorlijk onmisbaar is voor NEC.

De middenvelder ontbrak de laatste twee wedstrijden in de basis vanwege een kuitblessure. Zowel tegen Eindhoven als Almere City verloor NEC met 1-0. Van den Berg viel uit in de wedstrijd tegen Go Ahead en daar verspeelde NEC ook punten (1-1). In de openingswedstrijd van het seizoen tegen Cambuur moest hij in de slotfase bij een 2-0 voorsprong naar de kant en werd het nog 2-2. NEC liep tegen Eindhoven nog meer schade op. Mathias Bossaerts (foto) kreeg in het begin van het duel een tik tegen zijn enkel en moest zich vlak voor rust laten vervangen. De Belgische verdediger verwacht dat hij er volgende week uit tegen Telstar niet bij zal zijn. Ook Norbert Alblas, Randy Wolters en Lance Duijvestijn zitten nog in de ziekenboeg.