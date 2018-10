Hele weekend zomers warm en ook volgende week nog 20 graden

WAGENINGEN - Voor de kinderen in de regio zuid had de herfstvakantie niet beter kunnen beginnen. Het hele weekend is het stralend weer met recordtemperaturen van 25-27 graden.

'Het zijn bijzondere momenten die we meemaken', zegt Tom van der Spek van MeteoGroup. 'De temperatuur van vannacht was al goed voor een plek in de top-10 van de warmste 13 oktober aller tijden. Zo warm was het.'

Luister het hele gesprek met Tom van der Spek op Radio Gelderland terug:

Van der Spek spreekt van recordwaarden. 'Ik ben vanochtend zonder jas, met een dun t-shirtje aan, op de fiets naar het werk gekomen, terwijl ik boven me de sterren zag. En dan kom ik hier binnen en dan staat het zweet op mijn voorhoofd, zo zacht is het.'

Het hele weekend is het volgens hem zomers warm. En dat is bijzonder, want normaal gaat de gemiddelde temperatuur in oktober heel snel omlaag.

Dipje op maandag

In de nacht van zondag op maandag passeert een storing, waardoor het even gedaan is met het mooie weer. Maandag is het bewolkt en regenachtig, bij een maximumtemperatuur van 16-19 graden, wat overigens nog steeds hoog is voor de tijd van het jaar.

Maar daarna lopen de temperaturen weer op. Want dinsdag laat de zon zich alweer zien en kan het volgens Van der Spek toch weer een graad of 20 worden in de regio. 'Het houdt maar niet op.'

