'Drie bijna-botsingen tussen parachutisten en vliegtuigjes op Teuge'

TEUGE - In twee jaar tijd zijn drie parachutesprongen op vliegveld Teuge bijna geëindigd in een botsing met een vliegtuig. Niet eerder werden er zoveel incidenten gemeld, zegt RTL Nieuws.

Parachutisten vallen met snelheden van honderden kilometers per uur naar beneden. Wanneer de parachutist met een vliegtuig botst dat met dezelfde snelheid vliegt, kan dat dodelijk aflopen.

Nog geen ongelukken

Tot nu toe gebeurde een dergelijk ongeluk niet, maar het aantal bijna-botsingen neemt wel toe. Soms waren de parachutist en het vliegtuig slechts 15 meter van elkaar verwijderd. Een verklaring hiervoor hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Onderzoeksraad voor Veiligheid niet.

In negen maanden tijd ging het tien keer bijna mis, weet RTL Nieuws. Waar de bijna-botsingen plaatsvonden, is geheim. Van drie incidenten in de afgelopen twee jaar is wel bekend waar deze waren: bij vliegveld Teuge. Daar zijn veel activiteiten, zoals parachutesprongen, instructievluchten, rondvluchten en reclamevluchten.

Geen controle luchtruim

De bijna-ongelukken vinden voornamelijk plaats in het ongecontroleerde luchtruim met zweefvliegtuigjes en andere kleine toestellen. Daar moeten piloten zelf opletten of ze te dicht bij andere vliegtuigen of andere objecten in de buurt komen. Er is geen luchtverkeersleiding en het is niet verplicht via de radio contact te houden met ander luchtverkeer.

Directeur Meiltje de Groot van vliegveld Teuge was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.