Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in Tiel Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

TIEL - In Tiel is iemand op straat neergestoken. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Zoelenseweg.

Een traumahelikopter landde om het slachtoffer eerste hulp te geven. Over zijn of haar toestand is niets bekend. De politie, die met meerdere eenheden ter plaatse kwam, slaagde erin snel een verdachte aan te houden. Het is onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52