100 miljoen euro voor spoorlijnen

Dat is opgenomen in het Lente-akkoord van VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66.

De investering van in totaal 100 miljoen euro wordt verdeeld over drie Gelderse spoorlijnen en één in Overijssel. In Gelderland gaat het om de Valleilijn tussen Ede en Amersfoort, de lijn Arnhem-Winterswijk en de lijn Tiel-Arnhem.

75 miljoen euro was toegekend, maar werd bezuinigd. Dit bedrag is nu alsnog toegekend. Hoe de 100 miljoen verdeeld wordt over de vier spoorlijnen is nog niet bekend.

ChristenUnie

De ChristenUnie in de Gelderse Provinciale Staten hoopt dat met het geld in ieder geval de problemen op het spoor tussen Arnhem en Winterswijk worden opgelost, onder meer met een verdubbeling van het spoor bij Wehl.

Een andere Gelders knelpunt is het knooppunt Elst op de lijn tussen Arnhem en Tiel. "Het zou mooi zijn als we met die extra miljoenen eindelijk van de problemen af zijn", zegt fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Staten, Pieter Plug.