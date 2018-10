Deel dit artikel:













Arnhemmer gewond door brand in huis, pannetje op het vuur boosdoener Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Bij een brand in een huis in Arnhem is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is de bewoner. De brand brak vanavond uit aan de Hovenierstraat.

In de keuken was de vlam in de pan geslagen, terwijl de bewoner lag te slapen. Binnen een mum van tijd stond het huis vol rook. Agenten trapten de voordeur in om de bewoner snel uit zijn huis te krijgen. Volgens de brandweer heeft hij zich door personeel van een ambulance laten behandelen aan zijn verwondingen. Nadat het huis werd geventileerd, kon de brandweer terug naar de kazerne. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52