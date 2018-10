NEC-trainer De Gier baalt van matig spel en scheidsrechter

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier wilde de nederlaag tegen FC Eindhoven niet alleen aan scheidsrechter Ruperti wijten.

Maar hij vond dat de arbiter wel een cruciale rol speelde. "Achahbar mist de kans op 1-0, die wordt door Swinkels corner getikt. De enige in het stadion die dat niet ziet, is de scheids. Uit die omschakeling valt de 0-1. Dat is een voetbalsituatie die niet mag gebeuren, dom balverlies. En dan word je met de neus op de feiten gedrukt."

De Gier kreeg ook nog een gele kaart van Ruperti. "De trainer van de tegenstander was met een speler van ons bezig en daar houd ik niet van. Toen kwam de bal voor mijn voeten en die passte ik richting de dug-out van de tegenstander. Daar stond een ballenjongen achter de trainer, maar dat zag de scheids niet. Die dacht dat ik hem naar de trainer schopte. Maar de nederlaag lag niet alleen aan de scheids. We hebben gewisseld en Darri erbij gebracht om het systeem van vorige week te spelen. Het geluk ontbrak een beetje om een doelpunt te maken. En dan voel je dat het vechten tegen de bierkaai wordt. Dan hoop je nog op een goal, maar hoop is vaak uitgestelde teleurstelling."

NEC maakte de laatste drie wedstrijden slechts één doelpunt. "Ja, dat doet mij het meeste pijn. Zo verloren we vorige week ook al in Almere. We geven weer een kinderachtige goal weg. Eindhoven was hier niet gekomen om de schoonheidsprijs te halen. Ze zijn ook een aantal keren ontsnapt met een tweede gele kaart en dat soort zaken. Dan wordt het een moeilijke avond."