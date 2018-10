Bellen in de auto: hoeveel boetes in jouw woonplaats?

ARNHEM - In heel Gelderland zijn vorig jaar 8.050 boetes uitgedeeld voor handheld bellen in de auto. Dat is flink meer dan in 2016, toen de politie 5.773 bonnen uitdeelde. Dat blijkt uit een analyse van mediabedrijf LocalFocus op basis van cijfers van Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Nieuwsgierig naar de boetes in jouw Gelderse gemeente? Lees dan verder.

In heel Nederland ontvingen in 2017 bijna 75.000 bellende of appende bestuurders een bekeuring. Bij elkaar moesten zij bijna 17 miljoen euro aan boetes aftikken. Het onderstaande kaartje laat het totaal aantal bekeuringen in Gelderland in de afgelopen vier jaar zien.

Het volgende kaartje laat de opgetelde bedragen zien van de boetes in Gelderland. In 2017 betaalden we in Gelderland samen dus ruim 1,8 miljoen euro aan het CJIB. In 2014 was het met 1,7 miljoen euro bijna net zo veel. In 2015 en 2016 was het beduidend minder.





Het plaatje hieronder geeft inzicht in de de boetes per Gelderse gemeente. Daaruit blijkt dat in Arnhem in totaal 1.085 bestuurders een bon kregen wegens bellen in de auto op de verkeerde manier. Daarmee was de stad de Gelderse koploper. Apeldoorn bleef met 1.056 boetes niet ver achter.

Onderstaande infographic laat zien hoeveel geld de boetes per gemeente opleverden voor de schatkist. In Nijmegen liep de teller in 2017 bijvoorbeeld op tot 143.200 euro.