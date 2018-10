Vrouwen Achilles krijgen enorm pak slaag

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles hebben weer een flink pak slaag gekregen in de eredivisie. Thuis tegen ADO werd het 1-9.

Achilles begon nog redelijk aan de wedstrijd bij het debuut van de nieuwe trainer Jürgen Schefczyk. ADO nam de leiding via Pia Rijsdijk, maar Myrthe van der Laar zorgde voor de gelijkmaker. Vlak voor rust sloeg ADO twee keer toe via Looijen en Olislagers.

Na rust ging het helemaal mis en werd het binnen een kwartier 1-7 via drie doelpunten van Rijsdijk en één van Noordam. Rijsdijk en Olislagers voerden de stand zelfs op naar 1-9. Het was al de vierde nederlaag voor Achilles, dat puntloos onderaan staat in de eredivisie.