Gegevens van 10.000 klanten verzekeraar Achmea gelekt

APELDOORN - De persoonlijke gegevens van 10.000 klanten zijn gelekt uit een kantoor van verzekeraar Achmea in Apeldoorn. De informatie is doorgespeeld naar dagblad de Stentor.

Achmea vermoedt dat een medewerker van de verzekeraar of iemand uit zijn of haar directe omgeving de veroorzaker is. De informatie werd al afgelopen zomer meegenomen. Het is onduidelijk op wat voor manier dit is gedaan.

Volgens het bedrijf gaat het om namen van klanten, met daarbij hun burgerservicenummer en adressen. Of daar ook klanten uit Gelderland tussen zitten is onduidelijk.

De zorgverzekeraar betreurt het ontstaan van het datalek. 'We werden in augustus benaderd door een bron die zei te beschikken over de gegevens van 10.000 klanten', vertelt een woordvoerder. Achmea heeft dit toen daarna gelijk gemeld bij privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens Achmea liet de bron weten dat hij de gegevens zou wissen, maar zijn de gegevens alsnog naar de Stentor gestuurd. Achmea heeft een intern onderzoek ingesteld naar het lek. Ook is de zorgverzekeraar een bewustwordingscampagne begonnen onder de medewerkers om ze tot voorzichtigheid te manen.