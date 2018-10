Erfgoedklusbrigade geeft vervallen kippenhok nieuw leven

WINTERSWIJK - Al vroeg in de morgen zijn de klussers van de erfgoedklusbrigade in de werkplaats midden in Winterswijk. 'Het is een bijzondere dag', zegt één van hen. 'De afgelopen maanden hebben timmerlieden een kippenhok in elkaar getimmerd en vandaag wordt een begin gemaakt met het plaatsen van het hok op locatie', zegt Jan Kruisselbrink.

Het is niet zomaar een kippenhok zoals dat wellicht bij u in de tuin staat. Het kippenhok waar het hier om gaat is nationaal erfgoed. Rondom Winterswijk heeft u ze vast weleens gezien. In elkaar gevallen schuurtjes in weilanden of bij mensen thuis. Het zijn oude kippenhokken die in verval geraakt zijn.

Vervallen kippenhok

Het is even wachten op de heftruck. Die zal de delen van het kippenhok op een aanhanger laden, zodat het prefab kippenhok naar de buurtschap Ratum kan. Daar wacht de familie Bussem al in spanning. In de achtertuin pronkt nu nog een groot gat.

Er is een muurtje gemetseld en hierop zal straks het kippenhok gebouwd worden. 'Het is spannend hoor', zegt Ab Bussem. 'Ik had nog in de werkplaats willen kijken naar de vorderingen van de erfgoedklusbrigade, maar dat is er niet van gekomen. Ik heb het dus nog niet gezien'.

Het kippenhok dat er stond was helemaal in verval geraakt. Toen Bussem van de erfgoedklusbrigade hoorde, vond hij dat zo'n leuk initiatief dat hij contact zocht. En dus ging de brigade voor hem aan de slag.

Een colonne auto's komt inmiddels via een lange zandweg aan bij de familie. Want als je de erfgoedklusbrigade over de vloer krijgt, dan lijkt het net of een heel aannemersbedrijf op bezoek komt. 'Het zijn allemaal vakmensen', legt Kruisselbrink uit. 'Ze hebben bijna allemaal in hun werkzame leven iets in de bouw gedaan en nu doen ze dit als hobby.'

Eigenaren doen duit in het zakje

De erfgoedklusbrigade wordt betaald door de provincie Gelderland, Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk en de gemeente Winterswijk. 'Maar als we bij mensen een kippenhok of een waterput komen opknappen, dan moet de eigenaar de materialen betalen', legt Kruisselbrink uit.

'Daarnaast betalen ze onze uren ook, wel voor een gereduceerd tarief natuurlijk. Dat geld vloeit naar de stichting zodat we volgende projecten kunnen oppakken', gaat Kruisselbrink verder. En met een knipoog voegt hij daaraan toe: 'En natuurlijk hopen we dat er ook nog wat geld overblijft voor een biertje voor ons!'

Geoliede machine

Inmiddels is de brigade volop aan het werk in de tuin van de familie Bussem. Het is net een geoliede machine. De panelen worden op hun plek gezet, er wordt gezaagd en getimmerd. 'Uiteindelijk wordt het een kippenhok in een modern jasje', vertelt Bussem. 'We gaan er namelijk zonnepanelen op leggen. En natuurlijk komen er kippen in!'

De mannen hebben er ontzettend veel plezier in en hebben oog voor het culturele aspect. 'Het is belangrijk dat we ons culturele erfgoed bewaren', legt Kruisselbrink uit. 'Kijk je kunt niet alles bewaren, maar een aantal is best te restaureren. En dat is leuk'.

Na dit kippenhok wordt een oude waterput gerestaureerd. Maar voor het zover is, moet er naar goed Achterhoeks gebruik gedronken worden op het feit dat het eerste project zijn voltooiing nadert.

