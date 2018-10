Afvalverwerkers laks met brandveiligheid: 'Er zijn te veel branden'

VARSSEVELD - Afvalverwerkingsbedrijven zouden meer aandacht moeten besteden aan brandveiligheid. Dat zegt Ronald Koster, risicodeskundige van Burghgraef van Tiel, een bedrijf dat in opdracht van onder meer verzekeraars de brandveiligheidsrisico's inventariseert bij bedrijven.

Volgens Koster komen branden bij recyclingsbedrijven steeds vaker voor. 'Er zijn te veel branden bij deze bedrijven. De aandacht voor brandveiligheid is vooral op de werkvloer ondermaats. Lassen, slijpen en roken op de werkvloer zijn een groot risico. Het personeel gaat onzorgvuldig met de risico's om. Het risicobewustzijn op de werkvloer is een groot probleem.'

Volgens Koster is het beleid op directieniveau vaak op orde, maar gaat het vooral mis op de werkvloer. Hij merkt verder dat directies van recyclebedrijven investeringen voor brandveiligheid regelmatig op de lange baan schuiven.

'Zo'n beveiliging kan tonnen kosten. Maar het is van belang, omdat bedrijven anders mogelijk onverzekerd raken. Vaak gaat men pas echt over tot investeren als er een onverzekerbare situatie dreigt. Gelukkig zijn er ook bedrijven die wel zelf initiatief nemen, maar je ziet hier grote verschillen in per bedrijf', weet de risicodeskundige.

'Te weinig controle bij inname afval'

Koster bezocht het afgelopen jaar zo'n veertig afvalverwerkingsbedrijven. Hij merkt dat bedrijven vaak niet goed inzichtelijk hebben wat er aan afval binnenkomt. Volgens hem zijn er te weinig controles en laat de handhaving van de overheid te wensen over.

'Afvalverwerkingsbedrijven kunnen nooit honderd procent voorkomen dat er brand ontstaat. Dat is een risico dat erbij hoort. Maar er wordt te weinig gedaan om de risico's zo klein mogelijk te houden', benadrukt hij.

Broei

Broei is het grootste risico op brand bij afvalverwerkingsbedrijven. Broei kan spontaan in een afvalberg ontstaan doordat organisch afval door weersomstandigheden op elkaar reageert.

Dit proces zou volgens Koster goed gemonitord moeten worden door middel van een thermische camera, waardoor je snel kunt ingrijpen. 'Dit gebeurt nog te weinig, mede doordat de camera's duur zijn. Daarbij is het van belang dat de afvalbergen niet te groot worden. Hoe groter de afvalberg, hoe moeilijker je op broei kunt controleren.'

Situatie Ter Horst Varsseveld

Broei is volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ook de belangrijkste oorzaak van de branden bij afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld in de afgelopen jaren.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio valt de hoeveelheid branden in Gelderland mee. 'De afgelopen jaren was er een aantal branden bij afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld. De impact van een brand bij Ter Horst is groot, omdat het bedrijf aan de rand van het dorp ligt. Bij Attero in Wilp is ook weleens een brand geweest, maar die had veel minder effect op de omgeving.'

Afgelopen zomer was er een grote brand bij Ter Horst. Dit gebeurde een paar weken nadat de provincie Gelderland samen met andere instanties een inval deed bij het bedrijf. Bij de controle bleek dat het afval te hoog lag opgestapeld.

Na de brand is Ter Horst in gesprek gegaan met de gemeente Oude IJsselstreek. Het bedrijf leverde toen een brandpreventieplan in. Dit plan heeft de gemeente omgezet in een Bevel van Toezicht. 'Dit bevel blijft van kracht tot er een goedgekeurd definitief brandpreventieplan is', zegt een gemeentewoordvoerder.

Controle op broei

Ter Horst moet sinds de brand fysiek toezicht houden op de afvalopslag om broei of andere brandoorzaken te voorkomen. Elke 24 uur zijn drie controlerondes met een warmtebeeldcamera vereist om de zogenoemde hotspots te ontdekken. Bij hotspots met een temperatuur boven de 55 graden Celsius worden meteen een deskundige en een kraanmachinist gealarmeerd. Zij moeten het afval uit elkaar trekken en de hotspot blussen.

Of er nog een aangepast brandpreventieplan komt is volgens Ter Horst nog niet zeker. 'Dit is mede afhankelijk van de uitkomst van gesprekken met de provincie en de gemeente. Wij zijn namelijk in een breder verband in gesprek met hen. Brandpreventie is één van de onderdelen waar we het over hebben', aldus de directie.

