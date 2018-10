Twee gewonden bij brand op boot in Rekken

REKKEN - Bij een brand op een boot in Rekken zijn twee gewonden gevallen. De slachtoffers werden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand brak vanavond uit toen er werkzaamheden waren op de boot aan de Loovelderweg. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een huis ernaast.

De slachtoffers liepen brand- en snijwonden op. Over hun toestand is verder niets bekend. Ook is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Volgens de brandweer kan de boot als verloren worden beschouwd. Bij de bestrijding van het vuur kreeg het brandweerkorps van Haaksbergen hulp van collega's uit Duitsland.