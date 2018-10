Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Justitie wil onderzoek naar geestelijke gesteldheid schutter Harderwijk Archief

ZUTPHEN - Het Openbaar Ministerie (OM) wil een 32-jarige man laten observeren in het Pieter Baan Centrum na een schietpartij in zijn woonplaats Harderwijk. Als de rechter niet daar niet mee instemt, wil justitie dat de man voor acht jaar de cel in gaat.

Eind februari werd een man neergeschoten bij een huis aan de Margrietlaan in Harderwijk. Dat gebeurde na een ruzie over geld. Volgens het OM gaf een 23-jarige man een vuurwapen aan de 32-jarige Harderwijker. Die schoot kort daarop van dichtbij op het slachtoffer. Die raakte zwaargewond. 'Slachtoffer had enorm geluk' Volgens justitie trokken de twee verdachten samen op. Daarbij werd nauw en bewust samengewerkt. 'Het schieten op korte afstand op de borstkas is per definitie levensbedreigend. Het slachtoffer heeft echt enorm geluk gehad', vertelt de officier. Zie ook: Twee verdachten vast om schietpartij Harderwijk Zwijgrecht De 32-jarige Harderwijker beroept zich op zijn zwijgrecht en wil niet meewerken aan psychologische onderzoeken. Justitie wil hem daarom laten observeren in het Pieter Baan Centrum om meer duidelijkheid te krijgen over zijn geestesgesteldheid. De verdachte is eerder veroordeeld na een afpersing in 2013. Daarbij schoot hij ook met een vuurwapen. Als het aan justitie ligt, krijgt de 23-jarige mede-verdachte vijf jaar cel. Over twee weken is de uitspraak. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52