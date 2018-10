Staatssecretaris 'niet partijdig' in misbruikzaak kazerne Schaarsbergen

ARNHEM - Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft zich in de zaak rond vermeend misbruik door militairen op de kazerne in Schaarsbergen niet partijdig opgesteld. Dat stelt minister van Defensie Ank Bijleveld. Ze volgt daarmee het advies op van een onafhankelijk adviseur die de klacht onderzocht.

De tien (oud-)militairen van de Luchtmobiele Brigade werden in de Volkskrant door drie collega's beschuldigd van aanranding, mishandeling en bedreiging. De beschuldigde militairen vonden dat de staatssecretaris partij koos door meteen te spreken over slachtoffers en daders.



Volgens het advies aan de minister hadden de meeste uitlatingen van de staatssecretaris in de media en aan de Tweede Kamer een algemeen karakter. De staatssecretaris noemde bovendien geen namen.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt vijf van de tien (oud-)militairen. De andere vijf gaan vrijuit. Twee van de drie vermeende slachtoffers in de pest- en misbruikzaak kregen een vergoeding van het ministerie van Defensie.

