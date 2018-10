Nijmeegse ceremoniemeester 'Oss-drama': 'Vul de tijd goed met mensen van wie je houdt'

ARNHEM - Vul de tijd goed met mensen van wie je houdt. De Nijmeegse ceremoniemeester Gemma van Baasbank ziet dat als een belangrijke boodschap na de herdenking van de vier kinderen in Oss.

Twee weken geleden kwamen de kinderen om het leven toen zij in een elektrische bolderkar werden aangereden door een trein. Van Baasbank leidde begin deze week de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers in de Brabantse plaats. Honderden mensen kwamen daar op af.

Tranen

Baasbank was gevraagd om de herdenking te leiden. 'Tijdens het oefenen van de tekst moest ik wel huilen', geeft ze toe in het programma De Week van Gelderland. De ceremoniemeester vreesde ook tijdens de herdenking in tranen uit te barsten. 'Als het allemaal zo heftig is, ben je daar wel bang voor. Het is uiteindelijk gelukt om het zonder te huilen te doen. Je moet professioneel blijven.'

Ingetogen en persoonlijk

Volgens de Nijmeegse scheelde het dat het niet haar eigen verdriet was. 'Je wilt het voor hen goed doen, de nabestaanden. Voor iedereen moet zo'n ceremonie goed voelen. Het moet ingetogen en persoonlijk zijn.'

Lieve reacties

Baasbank heeft veel bewondering voor de nabestaanden van de slachtoffers. 'Ongelofelijk hoe zij ermee om zijn gegaan. Ze konden zichzelf goed verwoorden.' De ceremoniemeester vertelde na afloop van de bijeenkomst veel lieve reacties te hebben gehad.