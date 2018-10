Schrik en belangstelling voor skeletten Elspeet

Archeologen waren vrijdag in de weer met de skeletten van onder meer twee kleine kinderen en een volwassene. Het gaat waarschijnlijk om doden uit de achttiende eeuw. Dat de botten bij de kerk liggen, is op zich geen verrassing. Bij de kerk was vroeger immers een kerkhof. Later werden de doden begraven op de algemene begraafplaats.

Respectvol

Leonie Ouwerkerk is een van de archeologen die zorgvuldig met de overblijfselen in de weer is. 'We gaan er heel respectvol mee om. Het zijn toch mensen die hier geleefd hebben. We proberen die mensen weer hun identiteit te geven', zegt Ouwerkerk. Haar werk kan rekenen op belangstelling van omstanders. De één vindt het eng, de ander vindt het interessant.

De dood hoort erbij

Volgens de archeologe zet het werk haar wel aan het denken. 'Je staat stil bij je eigen sterfelijkheid. Maar de dood hoort bij het leven.'

Na het onderzoek krijgen de skeletten een herbegrafenis.