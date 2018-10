Ondermaats NEC verliest mede door scheidsrechter met 1-0 thuis tegen Eindhoven

NIJMEGEN - NEC speelde ondermaats thuis tegen FC Eindhoven en verloor met 1-0. Al speelde scheidsrechter Ruperti daarbij een dubieuze rol.

94: In de extra tijd dwingt NEC ook niks meer af en is de 0-2 zelfs dichterbij dan de gelijkmaker. Deze nederlaag komt heel hard aan in Nijmegen.

90e: Marco van Duin werd vorige week en deze week één keer gepasseerd, ver beneden het gemiddelde van NEC. Maar het levert geen punten op, zo lijkt het. Nog vier minuten om daar wat aan te doen.

87e: Anass Achahbar is al twee wedstrijden minder op dreef en dat leidt zoals het er nu uitziet dus ook tot twee nederlagen.

85e: Nog vijf minuten en wat erbij komt aan extra tijd.

83e: De fanatieke fans blijven NEC aanmoedigen.

80e: NEC creëert ook nauwelijks nog kansen, Eindhoven komt er telkens gevaarlijk uit. Guus Joppen leidt dom balverlies, maar herstelt het zelf ook weer.

77e: Rens van Eijden probeert zijn ploeg te sturen, maar dat valt vanavond niet mee.

75e: Enorme kans voor Eindhoven, Lopes schiet van dichtbij naast.

73e: Tom Overtoom wordt vervangen door Paolo Sabak.

72e: Een zwakke scheidsrechter en Eindhoven dat veel tijd rekt en overtredingen maakt. Dat zijn zeker excuses, maar NEC schiet zelf toch ook tekort.

70e: NEC blijft maar drukken op het doel van Eindhoven, vooralsnog zonder succes.

66e: Het is nu vooral rommelig aan Nijmeegse zijde.

61e: De woede van de NEC-fans richt zich tegen scheidsrechter Ruperti, die inderdaad niet sterk bezig is.

56e: Een enorme pegel van Okita, maar weer geen doelpunt.

53e: Een mooi hakje van Darri, een prachtige pass van Overtoom en een scherpe voorzet van Okita. Voetballend is het nu al veel beter dan voor rust. Nu nog rendement.

49e: Braken met een aardig schot vanuit een moeilijke hoek en in de rebound kopt Achahbar naast.

48e: De tactiek is weer zoals in de meeste wedstrijden, met Achahbar en Overtoom op het middenveld en Okita en Darri op de flanken.

46e: Brahim Darri komt erin bij NEC. Frank Sturing is in de kleedkamer achtergebleven.

45+2: Het was ondermaats wat NEC liet zien, een fluitconcert begeleidt de spelers als ze de catacomben opzoeken.

44e: En nu ook geel voor Mart Dijkstra vanwege een tackle.

43e: Invaller Josef Kvida heeft dus niet voor niks afgezegd voor de Tsjechische jeugdploeg.

42e: Okita schiet van veraf net over.

39e: Bij Eindhoven zijn ze opzichtig aan het tijdrekken. Jack de Gier wordt daar boos over en krijgt vervolgens een gele kaart van scheidsrechter Ruperti.

36e: Mathias Bossaerts kan niet verder. Josef Kvida komt hem vervangen.

33e: Swinkels redt op een uitstekende vrije trap van Overtoom.

29e: En uit de tegenaanval opent Eindhoven de score via Van den Boomen, na laks verdedigen bij NEC: 0-1

28e: Enorme kans voor Overtoom, Swinkels lijkt de bal tot hoekschop te verwerken, maar die wordt niet gegeven.

25e: Jack de Gier zal niet echt tevreden zijn over wat zijn ploeg laat zien. Het oogt allemaal wat lamlendig.

22e: Het draait nog een beetje stroef bij NEC.

20e: Jonathan Okita speelt vanavond vanaf de linkerflank. Tot nu toe was hij rechtsbuiten.

16e: Goede ingreep Marco van Duin na een poging van Lopes.

15e: Sven Braken maakte vorig jaar twee doelpunten thuis tegen Eindhoven, toen NEC met 2-1 won.

13e: Anass Achahbar schiet van behoorlijke afstand hard naast.

11e: Frank Sturing zet goed door vanaf de rechterkant en schiet voorlangs.

9e: Mathias Bossaerts, die NEC prefereerde boven Jong België, is veel aan de bal in de beginfase.

2e minuut: Swinkels pakt de bal na een vrije trap, waarbij Eindhoven op buitenspel gokte.

20.00 Het duel in De Goffert is begonnen.

19.57 Een spandoek waar een stukje huisvlijt mee is gemoeid.

19.52 De jeugdige vlaggenisten zijn er klaar voor.

19.48 De spelers verlaten het veld.

19.44 Spanning ook bij teammanager Muslu Nalbantoglu, jarenlang de rechtsback van NEC.

19.40 NEC verloor voor het laatst in mei 2017 in eigen stadion, toen in de play-offs tegen NAC. En dat betekende toen degradatie.

19.37 Voor het eerst dit seizoen staat Frank Sturing in de basis. Normaal is hij centrumverdediger, maar nu speelt hij op het middenveld.

19.33 Mart Dijkstra is mede door de blessure van Joey van den Berg ook basisspeler.

19.29 Door alle keepersproblemen is Marco van Duin vandaag opnieuw de doelman bij NEC.

19.25 Terry Sanniez en Brahim Darri waren basisspelers, maar beginnen nu op de bank.

19.15 De vernieuwde spelersgang in De Goffert.

19.12 De laatste confrontatie tegen Eindhoven liep niet goed af voor NEC. Dat was wel uit. In de slotfase van vorig seizoen werd het toen 3-2.

19.04 Het is een vreemde competitie met geringe verschillen. NEC staat vijfde op maar twee punten van de tweede plaats, maar ook slechts twee punten boven de tiende plaats.

19.02 Leroy Labylle ziet wat oude bekenden bij Eindhoven.

19.00 NEC won dit seizoen pas één keer in de eigen Goffert. Tegen Dordrecht werd het 1-0. De andere drie thuisduels eindigden in een gelijkspel.

18.58 Brahim Darri viel vorige week tegen Almere goed in, maar heeft toch geen basisplaats.

18.55 De opstelling van NEC is als volgt:

Van Duin; `Joppen, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Sturing, Overtoom, Dijkstra; Achahbar, Braken, Okita.