Zelfgemaakt ijs Talamini laat nog even op zich wachten

TWELLO - IJsmaker Talamini weet alles van zelfgemaakt ijs. Toch is het nog onzeker wanneer Talamini het koude goedje weer zelf kan maken. In mei van dit jaar ging de productiehal in Twello in vlammen op.

'We doen er alles aan, maar zie in deze tijden van gekte op de huizenmarkt maar eens een bouwbedrijf te vinden dat op zo'n termijn een goede productiehal voor je bouwt', zegt Desmond van den Beld namens Talamini. Door de brand kwam de verkoop van ijs in de zaken in Zutphen en Apeldoorn onder druk te staan. Het bedrijf heeft ook nog drie vestigingen in Deventer en een vestiging in Zwolle. Er zijn nog andere ijszaken in Nederland met de naam Talamini, maar deze behoren niet tot dezelfde keten.

Dankbaar

Alle ijsjeswinkels bleven open ondanks de brand. Het ijs kwam van andere leveranciers en zelfs vanuit Duitsland. De hoop was dat de eerste paal voor een nieuwe productiehal rond deze tijd de grond in kon, maar dat valt dus tegen. 'We huren wel een deel van een keuken van een cateringbedrijf in Twello', legt Van den Beld uit. 'Hier maken we gelukkig zelf weer een beetje ijs, al is dat lang niet voldoende. Het is maar één tiende van wat we eigenlijk nodig hebben. We zijn de bedrijven die ons het overige deel leveren heel dankbaar. Daardoor konden we open blijven.'

Zelfde locatie

De bedoeling is om op dezelfde locatie weer een productiehal te gaan bouwen. Hoe het volgend jaar precies verloopt en wanneer ze weer volledig overgaan op het eigen geproduceerde ijs, kan Van den Beld nog niet zeggen. Hij houdt er in ieder geval serieus rekening mee dat het bij aanvang van het mooie weer nog niet allemaal op orde is.