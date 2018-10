WAGENINGEN - Het is vandaag de warmste 12 oktober ooit gemeten. Dat meldt weervrouw Grieta Spannenburg van weerinstituut MeteoGroup in Wageningen.

De hoogste temperatuur die tot nu toe op 12 oktober werd gehaald, was 21,8 graden in 1978 in Deelen. Vanmiddag kwam het kwik hoger uit, aldus MeteoGroup.

Op 12 oktober 1990 werd het in Huspel 21,7 graden. Herwijnen noteerde op 12 oktober 2005 een temperatuur van 21,4 graden.

Bij al die weerstations zijn vandaag hogere temperaturen gemeten. Wat precies de hoogste temperatuur wordt, is nog niet bekend.