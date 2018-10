Man cel in voor brandstichting in eigen woning

De rechtbank in Zutphen (Foto: Omroep Gelderland)

WINTERSWIJK - Een 45-jarige man uit Winterswijk is vrijdag veroordeeld voor brandstichting in zijn eigen woning. Hij krijgt een celstraf van 25 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

De woningbrand was in de avond van 26 oktober 2017. De man veroorzaakte door de brandstichting niet alleen schade aan de woning, maar bracht volgens de rechtbank ook het leven van zijn twee bovenburen in gevaar. Die waren op dat moment thuis.

Direct na de brand verliet de Winterswijker in paniek de woning, zonder zijn bovenburen of anderen voor de brand te waarschuwen. Doordat familieleden van de man de brand snel ontdekten, kon de politie de bovenburen op tijd in veiligheid brengen.

De rechtbank in Zutphen hield bij het bepalen van de straf rekening met het feit dat de man een stoornis heeft. Hij moet meewerken aan behandeling in een kliniek.

De Winterswijker moet zijn bovenbuurman bovendien een schadevergoeding van ruim 2000 euro betalen.