Waarschuwing voor Afrikaanse varkenspest

HARDERWIJK - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt op diverse plekken in Gelderland voor Afrikaanse varkenspest (AVP). Het is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en zwijnen. De borden staan op parkeerplaatsen en op verschillende plekken op en rond de Veluwe.

'De ziekte is op dit moment nog nergens in Nederland geconstateerd en er zijn op dit moment ook geen verdachte gevallen', legt woordvoerder Benno Bruggink van de NVWA uit. 'Maar er is wel een verhoogd risico. Daarom hebben we 150 borden geplaatst in Nederland. Vooral bij risicogebieden waar veel zwijnen leven zoals de Veluwe. Verder ook op parkeerplaatsen en in grensgebieden omdat de ziekte zich ook via transport kan verspreiden.'

Opmars naar West-Europa

Vorige maand werd de Afrikaanse varkenspest vastgesteld in België. De ziekte maakt volgens de NVWA een opmars vanuit Oost-Europese landen naar West-Europa. De ziekte komt sinds 2014 voor in Polen, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije en Roemenië. De ziekte kan via varkensvleesproducten worden verspreid, maar mensen worden er niet ziek van.

Varkens en zwijnen kunnen de ziekte direct aan elkaar overdragen, maar ze kunnen het ook krijgen via bijvoorbeeld besmette etensresten waar het in zit. De NVWA waarschuwt dan ook om geen etenswaren aan varkens te voeren of deze niet verpakt achter te laten op bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Varkens en zwijnen worden wel ziek van het virus. Ze kunnen koorts krijgen, een gebrek aan eetlust en slap worden. Ook kunnen ze er van aan de diarree raken en moeten braken. Het virus kan dodelijk zijn voor varkens en zwijnen.