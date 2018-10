Model Fedde (18) breekt door op Fashion Week: 'Zo gaaf om te doen'

VRAGENDER - Fedde Betting uit Vragender timmert hard aan de weg om internationaal topmodel te worden. De 18-jarige Achterhoekse verwezenlijkt haar meisjesdroom, nadat ze begin 2017 werd gescout door IBTM Models tijdens een dagje winkelen in Amsterdam.

'In mijn ooghoeken zag ik iemand naar mij kijken', vertelt Betting over het moment dat ze werd gescout. 'Ze kwam naar mij toe lopen en vroeg aan mij: ben jij ooit model geweest?' Ik had die vraag niet verwacht en dacht: hoe dan?'

Shows voor Schiaparelli, Valentino en Valley

Meer dan een jaar later heeft ze tijdens de Fashion Week in Parijs shows voor Schiaparelli, Valentino en Valley gelopen. 'Het is allemaal nog een beetje aan zien', vertelt de Vragenderse. 'Toen ik eenmaal de catwalk op mocht, was het zo gaaf om te doen. Als je ziet wat voor mensen er naar toe komen, hoe designers je bekijken en hoe vrienden reageren. Dat is echt heel leuk.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Veel steun van school

In het dagelijkse leven combineert Fedde het modellenwerk met haar opleiding Fashion Creator in Zutphen. Vanuit haar opleiding krijgt ze veel steun voor haar carrière. 'Ik mis best veel op school, maar ze helpen mij om het weer in te halen.'

Als model blijft Fedde haar ambities nastreven. Haar agenda is nog niet gevuld voor de komende tijd, maar ze heeft haar droomklus al op het oog. 'Het lijkt me heel gaaf om een shoot te doen in de woestijn of jungle. Op plekken komen waar je normaal gesproken niet zo snel komt.'