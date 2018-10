Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie waarschuwt hondenbezitters voor gebakken sponzen in Harderwijk Foto: Politie Veluwe-West / Instagram

HARDERWIJK - De politie in Harderwijk waarschuwt voor gebakken sponzen in de buurt van de Vondellaan in Harderwijk. Agenten Hilde en Feline laten via Instagram weten sponzen te hebben aangetroffen op de hondenuitlaatplaats.

Honden die de spons aanzien voor eten, kunnen stikken wanneer ze de spons binnenkrijgen. Eenmaal in de buik zet de gebakken spons namelijk uit. De sponzen zouden het werk kunnen zijn van een dierenhater. 'Houd uw hond goed in de gaten, ook op andere plekken in de omgeving!', waarschuwen de wijkagenten van de politie Veluwe-West. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52