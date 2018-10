Vijftien Gelderse jongeren bij herdenking Sobibór

SOBIBÓR - Vijftien Gelderse jongeren zijn vandaag in voormalig vernietigingskamp Sobibór in Polen. Daar wordt de opstand herdacht van 75 jaar geleden.

Zo'n 300 gevangenen kwamen op 14 oktober 1943 in opstand, doodden bewakers en vluchtten. De meesten werden weer opgepakt en gedood.

Sobibór was een vernietigingskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd door de Nazi's gebruikt om Joden en Roma te vermoorden. Uiteindelijk hebben in totaal zo'n 50 mensen het kamp overleefd. In het kamp, dat bestond van april 1942 tot november 1943, zijn 170.000 mensen omgebracht. Van de 34.000 Nederlandse Joden die naar Sobibór gingen, keerden er 18 terug.

Max van Dam

Ook kunstenaar Max van Dam uit Winterswijk stierf in Sobibór. Zijn werk is vanaf vandaag te zien in Polen, in een synagoge vlakbij Sobibór. De Gelderse leerlingen zijn ook bij de opening van die tentoonstelling. Eerder was de expositie te zien bij musea in Winterswijk.

Bij de herdenking is ook Gelders gedeputeerde Josan Meijers. De provincie Gelderland heeft al jarenlang een band met de Poolse provincie Lubelski, waar Sobibór onder valt. De provincie heeft onder andere geld beschikbaar gesteld om de herinneringsplek te verbeteren.

Vertraging herinneringscentrum

De plannen daarvoor hadden dit jaar klaar moeten zijn, maar hebben vertraging opgelopen door Poolse aanbestedingsregels. Waarschijnlijk is het herinneringscentrum, dat wordt betaald door vier verschillende landen, begin 2020 klaar.

De deelnemende landen zijn Polen, Slowakije, Nederland en Israël.