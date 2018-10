Animal Rights verwijt Straathof 'arrogantie' na afzeggen informatieavond

Een teken van zwakte, zegt Animal Rights. Samen met Burning Souls en Save Movement The Netherlands was de organisatie van plan zo'n 100 man op de been te brengen om te demonstreren. Woordvoerder Erwin Vermeulen zegt dat het er niet om ging de bijeenkomst te verstoren.

'Dat hebben we ook duidelijk aangegeven bij de gemeente', aldus Vermeulen. 'Het ging ons erom een tegengeluid laten horen, met name voor de varkens die zelf geen stem hebben. Het zou een demonstratie worden die vergelijkbaar zou zijn met die in januari in Maurik.'

20.000 dode varkens

Animal Rights, Burning Souls en Save Movement voeren al langer actie tegen varkenshouder Straathof. Bij een grote brand in zijn megastal in Kapel Avezaath op 27 juli 2017 kwamen 20.000 varkens om het leven. Sindsdien stellen de dierenrechtenorganisaties alles in het werk om Straathof ervan te weerhouden de stal weer op te bouwen.

Desondanks kondigde de varkenshouder eind juni aan dat hij een dubbel zo grote Knorhof wil bouwen en daar weer varkens wil houden.

Dialoog

Donderdag zei Straathofs woordvoerder Jan Voermans dat Sebava er geen zin in heeft dat demonstranten 'de boel verzieken'. Animal Rights-woordvoerder Vermeulen zegt dat het daar niet om gaat. 'Als Straathof slim en oprecht was geweest, was hij de dialoog aangegaan. Wat Straathof doet ligt onder een vergrootglas en dat blijft zo. Zijn daden zijn niet alleen nationaal, maar ook internationaal.'

Bij de brand in de Knorhof kwamen 20.000 varkens om. Foto: Omroep Gelderland

'Zijn woordvoerder had het over een 'misschien wel geheime, besloten bijeenkomst'. Maar ja, dat lukt toch niet. Ze moeten de omgeving informeren over de ontwikkelingen rondom de Knorhof. En in die omgeving zitten voldoende mensen die tegen zijn plannen zijn. Dus vroeg of laat komt het toch wel bij ons terecht', aldus Vermeulen.

Arrogantie

Dat Sebava de informatieavond afzegt, is volgens Animal Rights een signaal dat Straathof het democratische proces niet serieus neemt. 'Waarom is hij bang voor een tegengeluid? Het is een vorm van arrogantie om de avond nu af te zeggen.'

Sebava was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.