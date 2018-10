Woonwagenfamilie eist standplaats in Elst

Het toestaan van woonwagens is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Veel gemeenten hanteren een uitsterfbeleid, wat tegen het zere been van families is. Ze voelen zich gediscrimineerd, zo ook de rondreizende familie Struijk. 'Op dit moment trekken we een beetje rond', zegt Willem Struijk, het hoofd van het gezin. 'Mijn overgrootouders hebben hier gestaan en zijn hier ook getrouwd.'

Voldoende standplaatsen

In juli van dit jaar stelde minister Ollengren (D66) in een zogenoemd beleidskader dat gemeenten moeten zorgen voor voldoende standplaatsen voor Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het afbreken van standplaatsen voor woonwagens moet worden gestopt, maar dat is geen wettelijke bepaling. Gemeenten gaan hierover.

Gesprek met burgemeester

De woonwagenfamilie had vrijdagmorgen een gesprek met burgemeester Toon van Asseldonk van Overbetuwe. Dat gesprek verliep positief, aldus de familie.