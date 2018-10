'Oorzaak papierbrand Zaltbommel zal nooit duidelijk worden'

ZALTBOMMEL - De oorzaak van de papierbrand donderdagavond bij een afvalstoffenhandel in Zaltbommel zal nooit duidelijk worden. Dat zegt de brandweer. Er wordt niet uitgegaan van brandstichting.

Zo'n 400 ton papier bij het bedrijf Van Bruchem aan de Koxkampseweg stond in brand. De brandweer had de hele avond nodig om de brand te blussen.

Het papier was bestemd voor tafelkleden. De enorme rollen papier zijn ondergedompeld in water, uit elkaar getrokken en vervolgens op een andere locatie gestort. 'Het is nu een enorme bult papier-maché geworden.'

