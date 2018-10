Deel dit artikel:













Verbijstering bij nabestaanden over rijgedrag verdachte Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - De rechtszaak tegen een man die verdacht wordt van een dodelijk ongeluk in Lienden is uitgesteld tot 1 februari. Dronebeelden moeten nog aan het dossier worden toegevoegd. Nabestaanden zijn verbijsterd over het rijgedrag van de verdachte.

De man van 20 uit Lienden kwam 22 juli vorig jaar op de Voorstraat in zijn woonplaats, een bochtige weg, aan de linkerkant terecht. Vier wielrenners moesten in de remmen, een aantal kwam ten val. Een vrouw van 41 uit Nijmegen overleed dezelfde dag nog aan haar verwondingen. Het ongeluk gebeurde tijdens Flipjes Toertocht, een recreatieve wielertocht door de Betuwe, het Rivierengebied en over de Veluwe. Geen foto's, maar bewegend beeld Tijdens een reconstructie zijn dronebeelden gemaakt. In het dossier zitten daarvan drie foto's. De officier van justitie wil dat de bewegende beelden worden toegevoegd en de rechtbank is het daarmee eens. De verdachte vindt dat hem niets valt te verwijten. Hij zegt dat hij veel aan het voorval moet denken; steeds komt hij tot de conclusie dat hij in een soortgelijke situatie weer zo zou handelen. Nabestaanden verbijsterd Vrijdag las de zwager van het slachtoffer in de rechtbank namens de familie een nabestaandenverklaring voor: 'Voor mij is het verbijsterend om te horen dat hij welbewust deze situatie is ingereden. Het verlies van Iris heeft ons diep geraakt. Zowel haar man, moeder en haar zus hebben grote moeite om hun leven weer te leven. Of zoals mijn vrouw het onlangs tegen mij zei: Het leven heeft voor altijd een stuk van zijn glans verloren. Mijn leven zal nooit meer zo zijn als met Iris.' Verkeerssituatie zeer gevaarlijk Dorpsbewoners spreken van een zeer gevaarlijke verkeerssituatie op de plek waar het ongeval plaatsvond. Het verkeer moet zich tussen vier wegversmallingspaaltjes 'doorwurmen'. Volgens een buurtbewoonster was het wachten op een ongeval.